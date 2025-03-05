人民网华沙3月4日电 （记者禹丽敏）当地时间3月4日上午，第19届肖邦国际钢琴比赛新闻发布会在波兰首都华沙举行。据悉，今年将有来自28个国家的171名钢琴家参加比赛。

在发布会上，弗里德里克·肖邦国家研究院院长阿图尔·斯克莱纳介绍，今年的肖邦国际钢琴比赛主办方共收到来自54个国家的642份报名申请，创历史新高，其中来自中国的申请最多，达到210份，来自日本的申请有88份，来自波兰的申请有52份。组委会最终筛选出171名钢琴家参加比赛。

“弗里德里克·肖邦的影响力对波兰文化来说是无价的。肖邦的人格魅力存在于大众文化意识中。肖邦的音乐真正将我们所有人团结在一起。肖邦国际钢琴比赛是一个从我们的文化遗产中汲取灵感、结识世界上最伟大的钢琴家并树立新典范的契机。”波兰文化和国家遗产部长汉娜·沃罗布莱夫斯卡在发布会上表示。

汉娜·沃罗布莱夫斯卡补充道：“肖邦是今年在日本大阪举办的世博会波兰馆最重要的主题之一，肖邦的音乐也将在世博会期间波兰馆奏响。”

据悉，第19届肖邦钢琴比赛开幕音乐会将于今年的10月2日举行。比赛分为三个阶段，第一阶段计划于10月3日至7日进行，第二阶段计划于10月9日至12日进行，第三阶段计划于10月14日至16日进行。决赛将于10月18日至20日举行。

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