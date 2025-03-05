人民网记者 管克江

在迪拜很多关于中国话题的讨论会上，经常能见到国际货币基金组织中东地区顾问、经济学家纳赛尔·赛义迪的身影。他头发雪白、身板硬朗，讲话有条不紊。“中国话题是我最关心的话题之一。”近日，他在接受人民网记者采访时表示，他一直关注中国的发展和阿中合作，相信中国经济将持续稳定增长，为广大发展中国家务实合作创造机遇。

图为国际货币基金组织中东地区顾问纳赛尔·赛义迪。受访者供图

“我相信，中国今年将保持稳健的增长态势，并通过进一步深化改革开放和推出更多政策举措，为经济长期可持续发展注入动力。”纳赛尔·赛义迪表示，从中国对外贸易结构的变化可以看到中国经济高质量发展的成果。根据哈佛大学发布的经济复杂性指数，中国的得分从2000年的0.46分提升到2022年的1.4分（注：分值越高代表经济体的生产能力越强），在全球主要经济体中的排名也从2000年的第41位提高到2022年的18位。“看一下中国电动汽车、锂电池和光伏产品出口的大幅增长，我们就能感受到中国经济向全球价值链和产业链上游攀升的趋势。”

纳赛尔·赛义迪指出，对研发的高度重视正推动“中国创新能力迅速提升”。统计显示，到2024年底，中国拥有约476万件有效的国内发明专利，创历史新高，是国内有效发明专利数量首个超过400万件的国家。“这标志着中国知识产权发展的显著进步。”

在纳赛尔·赛义迪看来，人工智能公司深度求索（DeepSeek）的成功，是中国式创新与效率的有力例证。深度求索取得了与世界最先进人工智能模型相当的表现，但却只使用了低得多的成本，进而降低了能耗。更重要的是，深度求索提供了开放架构，允许更多的应用访问和开发。“同样，在高端制造业和新能源技术领域，中国的创新成就也处于世界领先地位。”

纳赛尔·赛义迪曾任黎巴嫩经济部长、黎巴嫩中央银行副行长、迪拜金融城首席经济学家等职，长期在国际货币基金组织和经济合作与发展组织担任经济顾问。他强调：“共建‘一带一路’倡议对加强全球互联互通至关重要。”他引用世界银行的报告指出，共建“一带一路”这十年，仅通过基础设施建设，就使全球贸易成本降低1.8%，使参与国贸易增长2.8%到9.7%，全球贸易增长1.7%到6.2%，全球收入增加0.7%到2.9%。预计到2030年，共建“一带一路”可使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。“如果没有中国的支持，不少国家的基础设施建设无法实现”。

纳赛尔·赛义迪是中国—海合会自由贸易协定的坚定支持者。他多次参加国际性论坛，阐释签署中海自贸协定的重大意义：“在全球经济不确定性增加的背景下，中国同海合会国家的团结合作意义凸显。中国应该成为海合会国家经济多元化努力的全面战略伙伴。作为海合会重要国家，阿联酋应与中国加强金融市场合作，在人工智能、气候技术以及航空航天领域激发协同效应，并探讨深化区域和多边合作。”（杰勒德·阿勒费尔参与采写）

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