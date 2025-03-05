中新社北京3月4日电 题：数字技术“摆渡” 中国传统文化谋“出门”又“出圈”

中新社记者 闫姣 黎园

以数字技术之船“摆渡”中国文化“出海”，圈粉全球粉丝实现优质文化共享，这成为解锁中华文明传承的新密码。4日，参加全国两会的全国人大代表、全国政协委员谈及爆火的《哪吒2》和《黑神话：悟空》时，亦在思考如何让更多传统文化在更大范围引起共鸣。

全国人大代表、读者杂志社总编辑陈天竺说，《哪吒2》和《黑神话：悟空》等作品，通过科技与文化深度融合，展现出中华文明在数字时代的生命力。“通过传统文化基因的现代演绎，唤醒中国人的共同记忆，也让海外观众通过东方叙事逻辑感受到共通的人性力量。”

文化要想“出圈”先得“出门”被大众看见。文化资源数字化被视作最有效的途径之一。

陈天竺建议，推动文化资源数字化、文化体验智能化、文化传播网络化。促进科技赋能文化。同时运用虚拟现实、增强现实等技术，打造沉浸式文化体验场景。

“数字技术赋能文化的传承创新非常重要。”全国人大代表、敦煌研究院保护研究部副部长汪万福接受中新社记者采访时说，文化数字化之后，全球各地只要有网络，随时随地可以浏览，打破时空局限，方便每一个人，“我们的数字化经验也可推广至各地”。

作为国际敦煌学研究最大实体，敦煌研究院的数字化成果不胜枚举：采集海外藏敦煌文物高清图片10万余张；建成上线敦煌学研究文献库和数字藏经洞数据库；开展数字敦煌展、推出“云游敦煌”，采取多语言版本，实现敦煌文化资源全球共享共用。截至2024年底，“数字敦煌”资源库在全球有超过78个国家的2300万人次访问。

近年来，中国各地展开文化资源数字化的多种探索。北京故宫推出《探秘丹青》系列数字出版作品，供观众线上入画观、游、学；安徽省通过数字化技术平台健全徽州村落历史文化遗产保护体系；山东省打造上线“齐鲁文化大模型”，进行文化基因解码、知识问答；福建省推出“AI游泉州古城”项目……

文化资源高度集中的甘肃省，近年来持续深耕敦煌文化、“读者”文化品牌、《四库全书》等传统内容，不断创新推出系列数字化产品，探索“出海”之路。

“充分应用现代数字技术，将历史文物、艺术作品、文旅资源数字化。比如，以女娲补天、大禹导渭、黄河儿女、敦煌乐舞等元素为主题，开发一批动漫剧、短剧、话剧。”全国政协委员、甘肃文旅产业集团有限公司董事长石培文建议，以此推动甘肃文化资源由静态展示向活态参与转变，由单向感知向互动分享转变。

在数字技术助力之下，中国传统文化谋划“出门”又“出圈”。上述代表、委员表示，文化工作者既要当好传统文化的守护者，更要成为创新表达的探索者，以此推动更多中国故事更好出圈、出海。

(责编：徐祥丽、崔越)