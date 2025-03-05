新华社北京3月4日电 题：专家详解：为何对自美进口相关光纤产品发起反规避调查？

新华社记者

商务部4日发布公告，决定自2025年3月4日起对自美国进口相关光纤产品发起反规避调查，这是我国发起的首例反规避调查。围绕外界关切，记者专访了中国政法大学国际法学院教授史晓丽。

什么是反规避调查？调查缘何而起？

“反规避调查是针对规避现行反倾销或反补贴措施的行为发起的一项贸易救济调查，这种调查被许多世贸成员广泛使用，旨在确保贸易救济措施的实施效果。”史晓丽说，此次商务部启动反规避调查是根据国内产业的请求发起的。

记者从商务部获悉，2月10日，长飞光纤光缆股份有限公司向调查机关提交反规避措施调查申请，认为近年来美国光纤生产商或出口商，利用相关光纤产品之间具有高度兼容性、相似性和相互替代性的特点，通过改变报关税则号的方式规避现行反倾销措施。申请人提交的证据材料显示，近年来被采取反倾销措施税则号项下的美国进口产品数量出现大幅下降，而未被采取反倾销措施的税则号项下的此次被调查产品进口数量在大幅攀升。在进口规避产品冲击下，国内产业遭受严重损害，现行反倾销措施实施效果被严重削弱。

中国通信企业协会有关负责人称，近一段时间，美国出口商通过出口相关截止波长位移单模光纤产品，规避了中国对美非色散位移单模光纤产品的反倾销措施，损害了现行反倾销措施的实施效果。

可以说，本案是中国企业首次使用反规避工具保护自身合法权益。

史晓丽表示，反规避调查有明确的法律授权。《中华人民共和国对外贸易法》第36条规定，商务部可以自行或会同国务院其他有关部门，依法对规避对外贸易救济措施的行为进行调查。因美国相关光纤产品涉嫌规避现行反倾销措施，大量低价出口，国内产业面临较大困难，立案调查符合我国法律规定和世贸成员通常实践。

她说，近期，特朗普政府频繁出台对华贸易限制措施，严重扰乱了国际贸易秩序。中国政府有必要响应产业呼声依法采取相应措施。此次商务部针对自美国进口相关光纤产品发起我国首起反规避调查，制止美国相关生产商或出口商可能的规避行为，有助于丰富我国贸易救济调查实践，增强我国贸易救济措施的保护效力。

调查机关将采取什么反规避措施？

《中华人民共和国对外贸易法》第49条规定，国家对规避对外贸易救济措施的行为，可采取必要的反规避措施。《中华人民共和国反倾销条例》第55条规定，商务部可以采取适当措施，防止规避反倾销措施的行为。

史晓丽表示，根据商务部公告，调查机关将采取书面问卷、召开听证会、实地核查等方式开展调查，调查期限为6个月。如经调查，确定存在规避行为的，国家可采取扩大征税范围等必要的反规避措施。

她说，在调查发起后，利害关系方应特别注意以下事项: 应尽快登记应诉，应在立案公告发布之日起20天内，向商务部登记应诉；可在立案公告发布之日起20天内，对立案及相关问题提交评论意见；可申请举行听证会；应按规定时间和方式提交调查问卷答卷；应配合调查机关进行实地核查；应当如实反映情况和提供有关材料。

(责编：徐祥丽、崔越)