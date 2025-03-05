新华社巴黎3月4日电（记者唐霁）法国经济与财政部长埃里克·隆巴尔4日接受法国新闻台采访时表示，法国反对没收俄罗斯被冻结资产并将其用于欧洲军费开支的想法。

隆巴尔说，没收俄罗斯被冻结资产并用于欧洲军费开支“违反国际协议”。法国的立场是，被冻结俄资产属于俄罗斯央行。

据欧洲媒体此前报道，乌克兰危机2022年全面升级后，西方冻结俄罗斯约3000亿美元海外资产，其中包括欧洲联盟冻结的俄罗斯中央银行价值约2000亿欧元的资产。

法国负责欧洲事务的部长级代表本杰明·阿达德4日接受法国电视台采访时也表示，没收俄罗斯在欧洲被冻结资产会开创不好的“经济先例”，使欧洲的投资者产生疑虑。

据法国媒体报道，欧盟国家已开始利用俄罗斯被冻结资产产生的收益资助乌克兰军备及战后重建。

去年12月，欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯曾提出直接使用俄罗斯被冻结资产的想法。在今年3月3日法国国民议会的一场辩论中，部分法国议员赞成没收俄罗斯被冻结资产，但法国外长让-诺埃尔·巴罗以“财务风险太大”为由反对这一提议。

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