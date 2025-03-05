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欧盟希望调动8000亿欧元“重新武装欧洲”

2025年03月05日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔3月4日电（记者陈斌杰）欧盟委员会主席冯德莱恩4日提出“重新武装欧洲”计划，拟调动8000亿欧元打造“一个安全而有韧性的欧洲”。

　　冯德莱恩在当天欧委会发布的公报中说：“我们正处于重新武装的时代，欧洲已准备好大幅增加国防支出。”她说，这既是支持乌克兰的短期迫切需求，也是为欧洲安全承担更多责任的长期需要。

　　在6日欧盟特别峰会召开之前，冯德莱恩给欧盟成员国领导人写了一封信。她在信中概述了“重新武装欧洲”计划。计划主要有5个措施，侧重使用欧盟目前掌握的财政杠杆来帮助成员国快速、大幅增加国防支出。

　　第一个措施是在国家层面释放公共资金用于国防。欧盟尽快启动欧盟《稳定与增长公约》有关豁免程序，从而“允许成员国在不触发过度赤字程序的情况下大幅增加国防开支”。

　　第二个措施是向成员国提供1500亿欧元的贷款用于国防投资，帮助成员国汇集需求并共同购买用于加强欧洲安全的军事装备。

　　第三个措施是利用现有欧盟预算“将更多资金用于国防相关投资”。欧盟将提出更多激励措施，鼓励成员国增加国防开支。

　　第四和第五个措施旨在通过加速建立储蓄和投资联盟，以及通过欧洲投资银行来调动私人资本。

　　英国副首相安杰拉·雷纳4日接受英国广播公司采访时说，美国暂停对乌克兰军事援助“是美国的事情”，英国“专注于支持乌克兰”，并将美国、欧洲伙伴和乌克兰拉回到谈判桌前。

　　十余个欧洲国家以及乌克兰和加拿大的领导人2日在英国伦敦举行峰会，就乌克兰危机和欧洲防务问题进行讨论。斯塔默在峰会结束后宣布了支持乌克兰的四个步骤。据美国媒体3日报道，特朗普下令暂停对乌克兰所有军事援助。

(责编：曹欣悦、崔越)

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