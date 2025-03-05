新华社布宜诺斯艾利斯3月4日电（记者张铎 王钟毅）阿根廷公共电视台主持人巴勃罗·科帕里2日在阿根廷政治网撰文指出，两会让世界更好了解中国民主理念。文章摘要如下：

2025年全国两会不仅对中国至关重要，也将吸引全世界的目光。这是因为全国两会的背后，是中国的社会主义民主制度，这种模式与西方的治理理念截然不同。

真正引人注目的是中国推动的全过程人民民主理念。全过程人民民主是将决策的稳定性、共识和效率放在首位。这种模式力求避免政治极化并确保决策高效执行。在一个拥有14亿多人口的国家，稳定是重大任务，而全过程人民民主则可以在决策过程中确保达成共识。

中国的全过程人民民主让数亿人摆脱了贫困，并使中国成为世界级强国。当许多“自由民主”国家面临政治瘫痪和两极分化时，中国却成功地实施了促进经济和技术发展的长期政策。

多年来，中国在全国两会期间作出了一系列决定国家发展方向的历史性决策。对阿根廷来说，了解中国的全国两会至关重要。中国的全过程人民民主也为阿根廷国内有关治理和发展的讨论提供了一个有趣的视角。在一个日益多极化的世界中，在北京作出的决定将在更远的地方产生回响。

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