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乌克兰称将“绝对冷静”处理美国暂停军援事宜

2025年03月05日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社基辅3月4日电（记者李东旭）针对美国暂停对乌克兰军事援助，乌总理什梅加尔4日在基辅举行的记者会上说，乌方将“绝对冷静地”继续通过一切可用的外交渠道与美方开展合作。

　　据乌克兰国际文传电讯社报道，什梅加尔表示，在美国军援暂停的情况下，乌方仍有能力和工具维持目前的战场前线态势。目前“爱国者”导弹系统是唯一能够应对俄方弹道导弹的防空系统，美方暂停军援将给该系统的导弹供应、设备维修保养带来风险，“乌方将与美国和其他伙伴确保这一风险不会成为现实”。

　　什梅加尔说，与美方签署矿产协议是总统、政府和最高拉达（议会）共同的立场，愿在务实基础上与美方签署此前已准备好的矿产协议，乌方正在等待美方外交层面的具体反馈。“我们准备好了，愿与美方进行沟通、对话，前往（美国）签署协议。”

　　什梅加尔说，乌方正在向美国、欧洲和七国集团寻求具体的安全保障。乌方理解美国总统特朗普希望达成和平协议的想法，但乌方应当成为这一进程的“重要参与方”，没有乌方参与，就不可能在乌克兰实现和平。

　　乌克兰最高拉达（议会）国家安全、国防和情报委员会成员费奥多尔·维尼斯拉夫斯基4日对乌媒表示，即使在美国暂停军事援助情况下，乌克兰也“绝对有6个月的安全期限”。

　　波兰外交部发言人弗龙斯基4日说，特朗普在作出暂停美对乌军援决定前并未与盟友磋商，“形势非常严峻”。

　　捷克总理菲亚拉4日在社交媒体上表示，美国这一决定凸显了“欧洲当前政策亟需根本性转变”，欧洲依靠他人应对国际挑战的时代已经结束，欧洲必须加强自身的经济和军事能力，增加国防投资，为自身安全负责。

　　匈牙利政府发言人科瓦奇·佐尔坦4日表示，匈牙利政府支持特朗普暂停对乌军援的决定。

(责编：曹欣悦、崔越)

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