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墨西哥总统：将采取措施应对美加征关税

2025年03月05日08:46 | 来源：新华网
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3月4日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨西哥总统辛鲍姆出席新闻发布会。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

3月4日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨西哥总统辛鲍姆出席新闻发布会。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

新华社墨西哥城3月4日电（记者吴昊 翟淑睿）墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆4日表示，墨西哥将采取措施应对美加征关税，该措施将于9日宣布。她强调，美方指责墨西哥打击贩毒不力的相关言论“非常无理、纯属诽谤、毫无依据”。

3月4日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨西哥总统辛鲍姆在新闻发布会上讲话。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

3月4日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨西哥总统辛鲍姆在新闻发布会上讲话。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

辛鲍姆当天在墨西哥城举行的新闻发布会上表示，美国政府的单边决定背离了北美区域经济一体化的发展方向，阻碍共同应对全球经济挑战的努力。辛鲍姆说，美国对墨西哥加征关税不仅影响在墨西哥经营的企业，还将伤害美墨两国民众，推高美国家庭生活成本，危及两国就业岗位增长。“这场争端没有赢家!”

3月4日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨西哥总统辛鲍姆在新闻发布会上讲话。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

3月4日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨西哥总统辛鲍姆在新闻发布会上讲话。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

辛鲍姆说，墨美两国在安全和毒品问题上的合作必须基于尊重和对等，而非单方面指责和干涉。

3月4日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨西哥总统辛鲍姆出席新闻发布会。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

3月4日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨西哥总统辛鲍姆出席新闻发布会。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

美国总统特朗普3日宣布，对墨西哥和加拿大加征25%关税的措施将于4日生效。特朗普此前在社交媒体上称，美国将对墨西哥和加拿大加征关税，直至毒品与非法移民问题得到有效解决。

3月4日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨西哥总统辛鲍姆出席新闻发布会。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

3月4日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨西哥总统辛鲍姆出席新闻发布会。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

(责编：曹欣悦、崔越)

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