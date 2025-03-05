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外国媒体社长总编辑看两会｜中国是“发展中国家中鼓舞人心的榜样”

2025年03月05日08:45 | 来源：新华网
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　　新华社开罗3月4日电（记者董修竹）埃及官方媒体《消息报》总编辑乌萨马·赛义德日前在开罗接受新华社记者专访时说，中国是“发展中国家中鼓舞人心的榜样”，中国发展经验尤其坚持开放合作，值得全球南方国家借鉴。

　　赛义德指出，中国提出一系列重要倡议，有力促进中国与其他发展中国家在经济和技术等方面开展合作。其中，共建“一带一路”倡议促进中国与共建国家建立互利互惠的经贸伙伴关系。在动荡不安的世界中，全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议体现了中国承诺和担当。

　　2024年12月14日，由中国企业承建的埃及阿斯旺康翁波光伏电站投入运营。该电站装机容量500兆瓦，投入运营后预计将为25.6万户埃及家庭提供电力。图为2024年11月9日拍摄的康翁波光伏电站。新华社发（中国能建供图）

　　2024年12月14日，由中国企业承建的埃及阿斯旺康翁波光伏电站投入运营。该电站装机容量500兆瓦，投入运营后预计将为25.6万户埃及家庭提供电力。图为2024年11月9日拍摄的康翁波光伏电站。新华社发（中国能建供图）

　　他说：“中国与发展中国家的合作没有附加政治条件，这与西方国家明显不同。”

　　赛义德说，埃及和中国全面战略伙伴关系已经走过辉煌十年，是中国与发展中国家之间合作共赢的生动典范。埃中两国多个大型基础设施建设项目合作成果丰硕。

　　“埃及从中国的先进技术、投资以及许多领域的专业知识中受益，而中国从埃及这个通往非洲和中东重要门户提供的贸易便利中得益。”赛义德说。

　　2025年1月15日，在埃及吉萨省的十月六日城，工人在吉利汽车埃及工厂生产线上作业。作为中国汽车生产商吉利汽车在中东和非洲的首家全散件组装工厂，吉利汽车埃及工厂日前正式投产下线旗下两款车型。该工厂投产将推动埃及汽车制造转型升级，为消费者带来更好的智能出行新体验。新华社记者 王东震 摄

　　2025年1月15日，在埃及吉萨省的十月六日城，工人在吉利汽车埃及工厂生产线上作业。作为中国汽车生产商吉利汽车在中东和非洲的首家全散件组装工厂，吉利汽车埃及工厂日前正式投产下线旗下两款车型。该工厂投产将推动埃及汽车制造转型升级，为消费者带来更好的智能出行新体验。新华社记者 王东震 摄

　　谈到中国两会，赛义德说，两会是世界了解中国的重要窗口，他将重点关注中国经济增长目标及相关政策。他说，中国是世界经济中的重要力量，“许多经济体早已与中国紧密相连”。此外，他还关注中国在安全和治理等方面的政策，期待中国继续为促进全球南方国家合作和维护世界和平作出贡献。

(责编：曹欣悦、崔越)

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