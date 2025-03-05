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白俄罗斯总统签署法律批准俄白联盟国家安全保障条约

2025年03月05日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社明斯克3月4日电（记者陈汀）白俄罗斯总统新闻局4日发布消息说，白俄罗斯总统卢卡申科签署法律，批准白俄罗斯和俄罗斯在联盟国家框架内的安全保障条约。

　　消息说，该条约规定，在白俄罗斯、俄罗斯或整个俄白联盟国家的安全受到侵犯时，双方相互保证采取必要措施。条约规定，双方有义务对第三方的单方面经济和其他限制性措施采取集体反制行动；利用双方与其他国家、国际法主体关系的潜力防止安全受到侵犯；不仅对已实施的侵略行为，而且对侵略威胁采取应对措施，第一时间提供必要的军事、军事技术和其他援助。

　　据塔斯社报道，俄罗斯总统普京已于2月28日签署法律，批准俄白联盟国家安全保障条约。报道说，条约规定，俄罗斯核武器既适用于回应对俄罗斯或白俄罗斯使用类似武器或其他大规模杀伤性武器的行为，也适用于条约缔约方遭到常规武器侵略并且主权或领土完整受严重威胁之时。

　　2024年12月6日，普京与卢卡申科在白俄罗斯首都明斯克签署俄白联盟国家安全保障条约。

　　俄白两国于1999年12月8日签署建立俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。

(责编：曹欣悦、崔越)

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