新华社渥太华3月4日电（记者林威）加拿大总理特鲁多4日召开新闻发布会说，加拿大不会在美国总统特朗普发起的贸易战中退缩。

特鲁多重申了他日前宣布的对美国商品征收报复性关税的措施。他说，加拿大将对1550亿加元（约合1070亿美元）的美国商品加征25%的关税。其中，对300亿加元美国商品的关税4日生效，对另外1250亿加元美国商品的关税将在21天后生效。

特鲁多说，特朗普发动贸易战是“一件非常愚蠢的事情”，美国家庭和特朗普很快就会感受到加征关税的“破坏性”。

特鲁多说，特朗普声称的加美边境毒品问题是“不合理和虚假的借口”。特朗普之所以如此积极加征关税的原因是“希望看到加拿大经济彻底崩溃”，“因为这将使吞并我们变得更加容易，这是他下一步想法，但这永远不会发生。我们永远不会成为（美国的）第51个州”。

特鲁多说，加拿大将向世界贸易组织和美墨加协议提出申诉，同时加政府也正在与各省和地区讨论采取多项非关税措施以应对美国加征关税。

特朗普2月1日签署行政令，对进口自加拿大、墨西哥的产品加征25%的关税，其中对加拿大能源产品的加税幅度为10%。2月3日，特朗普宣布对两国加征关税措施暂缓30天实施。特朗普3月3日确认，对加拿大和墨西哥加征关税的措施于4日生效。

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