新华社基辅3月4日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基4日在社交媒体上发文说，他对日前与美国总统特朗普在美国白宫会晤时所发生的一切感到遗憾，他和乌方团队愿尽快开启谈判以实现持久和平。

泽连斯基说，乌方对美国和特朗普帮助乌克兰维持主权和独立以及向乌提供军事援助表示感谢，他对日前在美国白宫的会晤未能“按照预期方式进行”感到遗憾。他说，现在是纠正错误的时候了，乌方希望接下来的合作和沟通具有建设性。他和他的团队“愿在特朗普的有力领导下”努力实现持久和平。

关于美乌矿产协议，泽连斯基表示，乌方愿在任何时间、以任何方便的方式签署，乌方视该协议为迈向更大安全和坚实安全保障的重要一步，他希望该协议能够发挥作用。

此外，泽连斯基还表示，为尽快结束战争，乌方建议第一阶段乌俄双方释放所有被俘人员并实施空中和海上停火，禁止使用导弹、无人机、炸弹等袭击能源和其他民用设施。在此基础上，乌方希望在接下来的所有阶段迅速行动，并与美方合作达成一项强有力的最终和平协议。

2月28日，泽连斯基到访美国白宫并与特朗普会面，双方发生激烈争吵，未签署美乌矿产协议。

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