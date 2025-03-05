哈萨克斯坦驻华大使：哈萨克斯坦将与中国一起为构建更加公平合理的全球治理体系作出贡献
哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫。新华网发 哈使馆供图
新华网北京3月5日电（记者黄思路 吴长虹 张天宇）全国两会前夕，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在北京接受新华网专访。他表示，他曾多次列席两会，两会对中国进一步发展规划作出战略决策，是中国最重要的政治活动之一。
在谈及两国在上合组织框架内合作时，他表示，哈萨克斯坦将与中国一起继续在国际事务中协调合作，为构建更加公平合理的全球治理体系作出贡献。
努雷舍夫就双边关系、中国经济发展、中国扩大高水平开放举措等议题表达了自己的观点。
2025年哈中关系将充满新亮点
努雷舍夫认为，在过去的一年中，哈中两国在经贸、人文交流、教育等领域的合作都取得了蓬勃发展。
“根据中华人民共和国海关总署的数据，2024年，两国双边贸易额达到438亿美元，并将在关键矿产、可再生能源、科技创新、航空航天等领域共同培育新的增长点。”努雷舍夫说。
2024年7月，阿斯塔纳中国文化中心和北京哈萨克斯坦文化中心设立。努雷舍夫指出，这是“双边关系中一件真正的历史性大事”，他认为人文交流的发展对加强双边关系和友谊具有特殊作用。
“毫无疑问，2025年双边关系将充满新亮点。”努雷舍夫说。
中国经济的进一步发展将为世界带来机遇
努雷舍夫指出，尽管全球经济形势严峻，地缘政治动荡，但是中国仍然实现了2024年国内生产总值（GDP）同比增长5%，再次向全世界展示了中国对全球发展的重要贡献。
努雷舍夫表示：“中国的经济发展直接影响全球经济的发展。中国与全球贸易、投资和产业供应链密切相关。中国经济的进一步发展将为世界带来许多机遇。”
努雷舍夫认为，中国会持续融入全球经济，推进经济现代化。中国推进金融改革、发展自由贸易区、积极参与区域性和全球性倡议，对全球经济具有重要意义。“它们有助于吸引外资、推进技术交流、加强贸易联系，对国际合作产生积极影响。”努雷舍夫说。
上合组织是欧亚地区区域安全的重要因素
努雷舍夫认为，上合组织成立以来，已成为现代国际关系体系中有影响力的参与者，并成为欧亚地区区域安全的重要因素。
“哈萨克斯坦和中国都是上合组织的创始成员国。两国在上合组织框架内的合作不仅为确保区域安全提供了平台，更为扩大经济联系提供了平台。”努雷舍夫说。
“我深信，通过保持传统友谊、深化政治互信，哈中两国将继续在国际事务中协调合作，为未来构建更加公平合理的全球治理体系作出巨大贡献。”努雷舍夫说。
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