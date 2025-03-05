哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫。新华网发 哈使馆供图

新华网北京3月5日电（记者黄思路 吴长虹 张天宇）全国两会前夕，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在北京接受新华网专访。他表示，他曾多次列席两会，两会对中国进一步发展规划作出战略决策，是中国最重要的政治活动之一。

在谈及两国在上合组织框架内合作时，他表示，哈萨克斯坦将与中国一起继续在国际事务中协调合作，为构建更加公平合理的全球治理体系作出贡献。

努雷舍夫就双边关系、中国经济发展、中国扩大高水平开放举措等议题表达了自己的观点。

2025年哈中关系将充满新亮点

努雷舍夫认为，在过去的一年中，哈中两国在经贸、人文交流、教育等领域的合作都取得了蓬勃发展。

“根据中华人民共和国海关总署的数据，2024年，两国双边贸易额达到438亿美元，并将在关键矿产、可再生能源、科技创新、航空航天等领域共同培育新的增长点。”努雷舍夫说。

2024年7月，阿斯塔纳中国文化中心和北京哈萨克斯坦文化中心设立。努雷舍夫指出，这是“双边关系中一件真正的历史性大事”，他认为人文交流的发展对加强双边关系和友谊具有特殊作用。

“毫无疑问，2025年双边关系将充满新亮点。”努雷舍夫说。

中国经济的进一步发展将为世界带来机遇

努雷舍夫指出，尽管全球经济形势严峻，地缘政治动荡，但是中国仍然实现了2024年国内生产总值（GDP）同比增长5%，再次向全世界展示了中国对全球发展的重要贡献。

努雷舍夫表示：“中国的经济发展直接影响全球经济的发展。中国与全球贸易、投资和产业供应链密切相关。中国经济的进一步发展将为世界带来许多机遇。”

努雷舍夫认为，中国会持续融入全球经济，推进经济现代化。中国推进金融改革、发展自由贸易区、积极参与区域性和全球性倡议，对全球经济具有重要意义。“它们有助于吸引外资、推进技术交流、加强贸易联系，对国际合作产生积极影响。”努雷舍夫说。

上合组织是欧亚地区区域安全的重要因素

努雷舍夫认为，上合组织成立以来，已成为现代国际关系体系中有影响力的参与者，并成为欧亚地区区域安全的重要因素。

“哈萨克斯坦和中国都是上合组织的创始成员国。两国在上合组织框架内的合作不仅为确保区域安全提供了平台，更为扩大经济联系提供了平台。”努雷舍夫说。

“我深信，通过保持传统友谊、深化政治互信，哈中两国将继续在国际事务中协调合作，为未来构建更加公平合理的全球治理体系作出巨大贡献。”努雷舍夫说。

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