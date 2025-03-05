打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美报告：中国芯片研究论文处于领先地位

2025年03月05日07:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿3月3日电　美国乔治敦大学“新兴技术观察项目（ETO）”3日在其网站发布一份报告说，2018年至2023年间，在全球发表的芯片设计和制造相关论文中，中国研究人员的论文数量远超其他国家，中国在高被引论文方面同样表现出色。

　　报告数据显示，2018年至2023年间，全球发布约47.5万篇与芯片设计和制造相关的论文。其中34%的论文有来自中国机构的作者参与，15%的论文有美国作者参与，18%的论文有欧洲作者参与。总体来看，中国作为芯片设计和制造方面最大的研究论文产出国，领先于美国等其他高产国家。在全球芯片研究论文产出的前十名机构中，9家为中国机构。

　　在芯片研究高质量论文方面，中国同样高居榜首。在所有芯片设计和制造相关的高被引论文中，50%的论文有来自中国机构的作者参与，有美国作者参与的论文占比为22%，有欧洲作者参与的论文占比为17%。在中国和美国之后，韩国和德国分列第三和第四，但与前两名差距较大。芯片设计和制造相关论文中，年度被引用次数排前10%的论文可算作高被引论文。

　　“新兴技术观察项目”由乔治敦大学安全与新兴技术中心主办。英国《自然》杂志网站3日援引“新兴技术观察项目”首席分析师扎卡里·阿诺德的话报道说，尽管研究结果并不意味着中国目前在芯片领域处于领先地位，但“可以说，它向我们展示了未来的发展趋势”。

　　乔治敦大学安全与新兴技术中心数据研究分析师雅各布·费尔德戈伊斯对《自然》表示，在芯片研究的一些新兴热门领域，中国正在试验许多下一代技术，“如果中国能够将其中一些技术商业化，他们就不是在追赶，而是有可能实现跨越式发展”。

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部