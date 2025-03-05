新华社华盛顿3月3日电 美国乔治敦大学“新兴技术观察项目（ETO）”3日在其网站发布一份报告说，2018年至2023年间，在全球发表的芯片设计和制造相关论文中，中国研究人员的论文数量远超其他国家，中国在高被引论文方面同样表现出色。

报告数据显示，2018年至2023年间，全球发布约47.5万篇与芯片设计和制造相关的论文。其中34%的论文有来自中国机构的作者参与，15%的论文有美国作者参与，18%的论文有欧洲作者参与。总体来看，中国作为芯片设计和制造方面最大的研究论文产出国，领先于美国等其他高产国家。在全球芯片研究论文产出的前十名机构中，9家为中国机构。

在芯片研究高质量论文方面，中国同样高居榜首。在所有芯片设计和制造相关的高被引论文中，50%的论文有来自中国机构的作者参与，有美国作者参与的论文占比为22%，有欧洲作者参与的论文占比为17%。在中国和美国之后，韩国和德国分列第三和第四，但与前两名差距较大。芯片设计和制造相关论文中，年度被引用次数排前10%的论文可算作高被引论文。

“新兴技术观察项目”由乔治敦大学安全与新兴技术中心主办。英国《自然》杂志网站3日援引“新兴技术观察项目”首席分析师扎卡里·阿诺德的话报道说，尽管研究结果并不意味着中国目前在芯片领域处于领先地位，但“可以说，它向我们展示了未来的发展趋势”。

乔治敦大学安全与新兴技术中心数据研究分析师雅各布·费尔德戈伊斯对《自然》表示，在芯片研究的一些新兴热门领域，中国正在试验许多下一代技术，“如果中国能够将其中一些技术商业化，他们就不是在追赶，而是有可能实现跨越式发展”。

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