本报北京3月4日电 外交部发言人4日就中方发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书答记者问。

有记者问：中国国务院新闻办发布了《中国的芬太尼类物质管控》白皮书。请问外交部发言人对此有何评论？

发言人表示，中方发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书，从芬太尼类药品管控、严打芬太尼类物质犯罪、严格芬太尼类物质前体管控、科技手段研发应用、提升整体管控效能、芬太尼类物质全球共治等方面，对中国管控芬太尼类物质所做大量工作、创新经验等进行了权威阐述，有助于各界人士和国际社会全面、深入、客观了解中方有关立场、举措和成效。中国始终践行人类命运共同体理念，一如既往认真履行国际禁毒义务，深度参与国际禁毒事务，全面推动毒品问题全球共治，为同世界各国携手应对芬太尼问题新挑战做出了不懈努力，有关成效有目共睹。

发言人说，事实胜于雄辩。美国在芬太尼问题上散布各种谎言，对华抹黑、甩锅、推责，执意以芬太尼为由对中国输美产品加征关税，毫无道理、损人害己。中方立场很明确，我们愿在平等和相互尊重基础上同美方开展务实合作，但坚决反对美方以芬太尼问题为借口对华施压、威胁和讹诈。奉劝美方尊重事实，从维护自身利益出发，作出正确选择。

《 人民日报 》（ 2025年03月05日 03 版）

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