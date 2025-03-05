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我国对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤发起反规避调查

2025年03月05日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月4日电  商务部4日发布公告，决定自2025年3月4日起，对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤可能规避对原产于美国的非色散位移单模光纤反倾销措施进行调查。

　　公告表示，2025年2月10日，商务部收到长飞光纤光缆股份有限公司（以下称“申请人”）提交的关于对美国相关光纤产品发起反规避调查的申请书。申请人主张，美国光纤生产商及（或）出口商，以相关截止波长位移单模光纤规避对原产于美国的非色散位移单模光纤反倾销措施，请求商务部对此进行反规避调查并采取反规避措施。

　　根据《中华人民共和国对外贸易法》及《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，商务部对申请书及相关证据进行了审查，认为申请人的主张以及所提交的表面证据符合反规避调查立案要求，决定对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤（G.654.C光纤）发起反规避调查。利害关系方可于本公告发布之日起20日内，向商务部贸易救济调查局登记参加本次反规避调查。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月05日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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