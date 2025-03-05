本报北京3月4日电 不可靠实体清单工作机制4日发布公告，决定将特科姆公司等10家实体列入不可靠实体清单，禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动。禁止上述企业在中国境内新增投资。本公告未尽事宜，按《不可靠实体清单规定》执行。公告自公布之日起实施。

商务部新闻发言人表示，近年来，特科姆公司、摇杆舵公司等10家公司不顾中方强烈反对，或参与对台军售，或与台开展所谓军事技术合作，严重损害中国国家主权、安全和发展利益。中方根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反外国制裁法》等法律，依据《不可靠实体清单规定》第二条等规定，依法追究其不法责任。

发言人说，中方一贯审慎处理不可靠实体清单问题，仅依法针对少数危害我国家安全的外国实体，诚信守法的外国实体完全无需担心。中国政府一如既往地欢迎世界各国企业来华投资兴业，并致力于为守法合规的外资企业在华经营提供稳定、公平和可预期的营商环境。

《 人民日报 》（ 2025年03月05日 03 版）

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