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我国自3月10日起对原产于美国的部分进口商品加征关税

2025年03月05日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月4日电  国务院关税税则委员会4日发布公告称，经国务院批准，自2025年3月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税：对鸡肉、小麦、玉米、棉花加征15%关税；对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品加征10%关税。

　　公告称，2025年3月3日，美国政府宣布以芬太尼为由对所有中国输美商品进一步加征10%关税。美方单边加征关税的做法损害多边贸易体制，加剧美国企业和消费者负担，破坏中美两国经贸合作基础。

　　公告明确，根据《中华人民共和国关税法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自2025年3月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税。具体商品范围见公告附件。对原产于美国的附件所列进口商品，在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。2025年3月10日之前，货物已从启运地启运，并于2025年3月10日至2025年4月12日进口的，不加征公告规定加征的关税。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月05日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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