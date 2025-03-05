本报记者 李 婕

近日，来自京津冀地区的超4000辆国产自主品牌汽车从天津港环球滚装码头启航，驶向南美等海外市场。

新华社记者 赵子硕摄

科技创新取得突破、消费潜力持续释放、高端制造业蓬勃发展……开年以来，中国多领域传来“稳”“进”“好”信号，高质量发展持续保持稳中向好态势。国际机构也看好中国经济，以实际行动为中国发展前景投下“信任票”。

为全球科技进步注入新动力

眼下，国产大模型的热度还在持续，人形机器人备受市场关注，DeepSeek、宇树科技等中国科技初创企业在各自领域大放异彩。刚刚出炉的国家统计局数据则显示，今年2月份制造业PMI为50.2%，重回扩张区间，制造业景气水平明显回升。从科技创新突破到制造业发展向好，都透露着中国经济逐渐抬升的暖意。

高盛全球研究所近期报告显示，以DeepSeek为代表的中国研发团队成功开发出成本低于现有产品的先进生成式人工智能模型。这一成果不仅可能加速AI的普及，还有望助力AI技术对全球经济增长产生更大推动作用。《南华早报》报道称，中国AI领域的创新成果正不断展现其强大影响力，为全球科技进步与经济发展注入新动力。

从核电、高铁，到电动汽车、5G/6G通信，再到AI、半导体、人形机器人等领域，中国一次次展示科创和技术方面的硬核实力。2024年中国GDP首次突破130万亿元，增速为5%，在全球主要经济体中表现突出。集成电路、电动汽车等产业链升级加速，数字经济蓬勃发展，产业优势不断集聚。

“2025年将成为全球投资界重新认知中国国际竞争力的关键一年。”德意志银行集团亚太区公司研究主管马力勤说，中国企业在高端制造与服务领域持续构建全球性价比与质量的双重优势，中国的颠覆性创新力正重塑产业竞争格局。汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正表示，中国企业在人工智能领域的成功有望带来更多科技领域的潜在创造性突破，或将引起全球对中国创新能力的重新评估。

内需市场释放潜力

春节假期超5亿人次出游，出游人次和出游总花费等多项指标创历史新高。一开年，春节消费数据吸引不少国际机构关注。“中国蛇年开局良好。”花旗集团一份报告写道。

在全方位扩大国内需求背景下，中国市场潜力正加速释放。

看投资，国家发展改革委日前披露的信息显示，“十四五”规划102项重大工程涉及的5000多个具体项目，已经开工建设或建成的达到98%。这当中，相当一部分是交通、能源、电信、水利以及新型基础设施，将有力支撑经济社会高质量发展。

看消费，自1月20日手机等数码产品国补政策实施以来，到2月19日，全国超2671万名消费者申请手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品购新补贴。2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%；快递业务量首次突破1700亿件……一个个数据，展示着行业发展的强劲韧性，更彰显着中国经济的蓬勃生机。

华南美国商会2月26日发布的《2025年华南地区经济情况特别报告》显示，中国强劲的经济表现继续吸引全球投资者，39%的受访企业将中国列为首选投资目的地，76%的受访企业计划2025年在中国进行再投资。华南美国商会主席兼任会长哈利·赛亚丁表示：“企业正增加在中国的投入，以确保在这个关键市场中占据更强的立足点。”

对全球资金吸引力提升

近日，多家外资机构纷纷发声，集体看好中国资产，引发市场广泛关注。美国银行、高盛、德意志银行、摩根大通等多家国际投资机构均对中国股市表示乐观，预计2025年中国市场将有强劲表现。

德国《商报》文章指出，最近几个月全球资金在重新配置中纷纷流向了中国资产。中国科技企业集体发力，助推中国资产大幅上涨。除此之外，路透社称，中国宏观经济层面不断推出的新政策也是给外资带来信心的重要因素。

不久前，首批13家外资企业获增值电信业务经营试点批复，中国高水平对外开放稳步推进。近期发布的《2025年稳外资行动方案》明确提出，鼓励外资在华开展股权投资，引导更多优质外资长期投资我国上市公司；引导各类基金与外资企业开展股权投资合作，支持在华外资企业扩大投资经营规模、深耕中国市场。

同时，扩大国内需求、推动科技创新和产业发展、推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策还将继续实施，推动经济持续回升向好。

(责编：赵欣悦、袁勃)