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中国游客为挪威零售及旅游市场注入强劲活力

2025年03月04日15:57 | 来源：人民网-国际频道
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挪威首都奥斯陆街头一瞥。人民网记者 殷淼摄

挪威首都奥斯陆街头一瞥。人民网记者 殷淼摄

人民网斯德哥尔摩3月3日电 （记者殷淼）挪威最大商业报纸3日报道称，中国游客已成为挪威最大的消费群体，为挪威零售及旅游市场注入了强劲活力。挪威统计局数据显示，2024年中国游客在挪威过夜住宿的数量翻了一倍，消费金额同比增长了138%。

报道称，在位于挪威首都奥斯陆市中心大型百货公司附近的时尚街区，各大国际品牌纷纷受益于这一消费热潮。数据显示，该区域的总销售额预计已从17亿挪威克朗上升至近21亿挪威克朗。

此外，数据显示中国游客在Global Blue的免税销售中占比达到24%，与2019年前相比，其销售额已提高91%，即使剔除通货膨胀影响，增长率仍达58%。这一系列数据充分显示出中国游客在挪威零售市场中的强劲消费实力及不可替代的地位。

挪威海港长廊管理公司负责人安妮特表示，“挪威已经成为中国游客购物的理想目的地，这主要得益于免税政策和汇率优势，同时许多店铺还配备了普通话导购服务。”

奥斯陆商业协会总经理丹尼尔表示：“尽管今年部分餐饮和娱乐业整体表现低迷，但中国游客及其他国际游客的大量涌入，在很大程度上弥补了这一不足，推动了整个旅游产业链的发展。”他认为，旅游热潮不仅提升了零售业绩，更为奥斯陆的餐饮、酒店和文化产业带来了新的机遇。

(责编：贾文婷、杨牧)

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