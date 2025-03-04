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特写丨3小时研讨会上，尼泊尔这个政党考察团不断发问

2025年03月04日15:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月4日电　特写丨3小时研讨会上，尼泊尔这个政党考察团不断发问

　　新华社记者刘阳　王雅晨

　　“共建‘一带一路’倡议在哪些国家有项目落地完工？项目完成率是多少？主要聚焦哪些领域？”“共建‘一带一路’倡议如何帮助尼泊尔利用现有自然和人力资源减贫脱贫？”“中方能否在农业领域给予尼泊尔更多帮助？”

　　3日在北京举行的一场关于共建“一带一路”倡议的研讨会上，中国人民大学中共党史党建学院副教授夏璐就“高质量共建‘一带一路’成果及中国对外合作的政策与实践”这一主题进行分享。原定两小时会议时间不知不觉拉长到3个多小时，而尼方考察团成员意犹未尽，还有许多希望了解的问题。

　　随着研讨的深入，考察团成员对于共建“一带一路”倡议的顶层设计和合作成果、引领未来共建方向的多项行动、未来高质量共建“一带一路”的愿景等有了更全面了解。他们就减贫脱贫、国家发展、未来合作等议题发问和讨论，现场气氛热烈。

　　今年是中国和尼泊尔建交70周年。尼泊尔大会党干部考察团此次应中共中央对外联络部邀请，到中国参观访问。

　　一些考察团成员坦言，此次来华前，对于共建“一带一路”倡议的认识存在不足和偏差。在尼泊尔国内，“债务陷阱论”“损害主权论”等谣言让部分民众对这一倡议心存疑虑。而经过此次研讨，他们对共建“一带一路”倡议有了新发现、新理解和新感悟。

　　尼泊尔市政协会技术顾问库马尔·卡德卡说：“在尼泊尔，一些人误以为共建‘一带一路’倡议是中国人强加给外国的，但今天我们了解到这不是事实。这一倡议是中国和其他国家共建的，双方共同商讨开发方案之后再实施。”

　　尼泊尔是一个农业国，考察团成员对通过共建“一带一路”合作提高本国农业生产能力很感兴趣。柯伊拉腊说，由于生产不足，尼泊尔粮价很高，很多人买不起足够的粮食。许多尼泊尔人到欧洲后惊讶地发现，尼泊尔物价堪比欧洲。如果中国能在共建“一带一路”倡议框架下帮助尼泊尔提高农业生产能力，将惠及尼泊尔整个社会，尤其是贫穷群体。

　　尼泊尔博克拉大学国际学院院长德夫拉杰·查利塞在了解到共建“一带一路”合作中有“硬联通”和“软联通”等理念后，对脱贫有了更深层次思考。“谈到共建‘一带一路’倡议，很多人想到的是修建铁路、公路这样的硬基建。但在较为‘软性’的民生领域，我们还应当做好粮食生产、农业发展等事情，才能更好地带动当地民众脱贫致富。”

　　“‘一带一路’的底色是绿色”这句话引发考察团成员广泛共鸣。在交流中，尼方人士表示，自然环境优美是尼泊尔一大禀赋，让尼泊尔人引以为豪。共建“一带一路”倡议强调绿色发展，这与尼泊尔的理念非常契合。

　　卡德卡说，尼泊尔非常重视清洁能源发展，也把绿色发展作为国家发展的重要目标。共建“一带一路”倡议和尼泊尔国家发展目标“完美匹配”。

　　尼泊尔大会党多拉卡区委主席巴尔马·拉马说，经过研讨，自己增进了对共建“一带一路”倡议的信任，期待未来继续加强了解。

　　尼泊尔大会党干部考察团团长、尼泊尔前副总理兼外长苏贾塔·柯伊拉腊在总结发言时说，“等回到尼泊尔，我会向我们的总理和各个政党的代表详细介绍共建‘一带一路’倡议的有关情况”。

(责编：曹欣悦、崔越)

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