新华社成都3月4日电 题：三星堆博物馆的“科技味儿”打动尼泊尔考察团

新华社记者刘阳 于艾岑

“我对使用人工智能技术修复文物印象深刻。相信在新技术赋能下，文化遗产保护将再上一个台阶。”

尼泊尔大会党干部考察团团长、尼泊尔前副总理兼外长苏贾塔·柯伊拉腊日前在四川省广汉市三星堆博物馆参观时，在互动体验厅和文物保护与修复馆这两个“科技味儿”十足的地方驻留最久。

考察团成员在互动体验厅穿戴上三星堆文明的服饰、发式、冠式等，走进三星堆先民的精神世界。他们被博物馆展示的挖掘、修复和保护文物等方面的先进科技所吸引，纷纷感慨：借助科技的力量，古文明得以“复活”，这是中国文化遗产能够得到有效保护和传承的重要因素。

“参观这座博物馆，可以看到数千年前的面具、乐器等文物，能感受到数千年前古人的生活状态。这对我和考察团成员来说是一次特殊体验。”柯伊拉腊说，“尼泊尔也有世界文化遗产，期待在文化遗产保护方面加强同中国交流合作。”

今年是中国和尼泊尔建交70周年。尼泊尔大会党干部考察团此次应中共中央对外联络部邀请，到中国参观访问。中联部有关人员表示，中国和尼泊尔是友好邻邦，交流交往密切。此次考察团来华访问，有助于进一步增进双方在人文等领域交流沟通，深化中尼友好合作。

考察团近日先后参观了三星堆博物馆和峨眉山，切身感受到中国政府对文物和文化遗产保护的高度重视，称赞中国在文化遗产保护方面成果丰硕，为其他国家提供了借鉴。

尼泊尔贾伊·哈拉蒂·马影视公司主席马亨德拉·纳卡尔米说，他父亲是铁匠，去世时留下各式各样的工具，他和兄弟们把这些工具保存好，作为家族的传承。同样，国家也需要保护好自己的文物，这是文明的传承。

在尼泊尔阿鲁尼玛学院院长凯沙布·乔希看来，文化遗产见证了不同文明的共同追求。乔希说，参观峨眉山时，他看到许多游客在祈求平安和富足，让他想起同为世界文化遗产的尼泊尔蓝毗尼。他认为，人类拥有许多共同追求，不同国家人民之间的相同之处远大于不同之处。

柯伊拉腊说，通过此次访问，她感受到中国物质文明和精神文明的协调发展。

纳卡尔米曾参与拍摄多部关于尼泊尔地方文化的影片，深知文化保护的不易。“首先，政府在文化保护方面要有作为；其次，公众要重视文化遗产保护；最后，相关保护政策要克服各种困难落到实处。”他说，在这些方面，中国都做得很好，值得学习。

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