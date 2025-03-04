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美高官：欧盟科技法规与美价值观“格格不入”

2025年03月04日14:04 | 来源：新华网
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　　新华社西班牙巴塞罗那3月3日电（记者郭爽）美国联邦通信委员会主席布伦丹·卡尔3日在西班牙巴塞罗那表示，欧盟科技法规监管“过度”，与美国价值观“格格不入”，要“捍卫美国科技企业利益”。

　　2025年世界移动通信大会3日在巴塞罗那拉开帷幕。卡尔当天作演讲时称，他“对欧洲，特别是对《数字服务法》采取的做法表示担忧”，认为该法可能采取的审查“不符合美国的自由传统”。

　　卡尔说，如果欧洲有意实施“保护主义法规，对美国科技公司实行差别待遇，特朗普政府已明确表示，我们将站出来捍卫美国企业的利益”。他还声称要建立“公平、公正的竞争环境”。

　　《数字服务法》旨在打击网上非法和有害内容，欧盟将其视为一项具有里程碑意义的法规。欧盟委员会发言人托马斯·雷尼耶当天就美方说法作出回应，“对《数字服务法》的指责完全没有根据”。

　　近年来，多个欧洲国家积极推动针对谷歌、亚马逊、苹果等大型科技企业在本国经营活动征收数字服务税，这些税收措施遭到美国强烈反对。2月21日，美国总统特朗普签署一项备忘录，指示美国贸易代表办公室重启对数字服务税的相关调查。此举显示美国有意寻求对数字服务税征收报复性关税。

(责编：曹欣悦、崔越)

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