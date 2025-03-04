新华社洛杉矶3月3日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舰”原定3日实施第八次试飞，但在发射前最后一刻宣布取消。

据太空探索技术公司公布的信息，“星舰”原定于美国中部时间3日17时45分（北京时间4日7时45分）从位于美国得克萨斯州博卡奇卡的基地发射升空，但在发射倒计时40秒时被叫停。

随后，太空探索技术公司在社交媒体X平台上宣布，当天发射任务取消，任务团队正在确定下次试飞时间。公司尚未宣布取消发射的具体原因。据路透社报道，取消发射是因为“火箭系统核心出现未确认的问题”。

今年1月16日，“星舰”实施第七次试飞，该火箭第一级助推器又一次实现发射塔“筷子夹火箭”回收，但火箭第二级飞船在上升期间快速解体。太空探索技术公司表示，第八次任务重点是继续尝试上次试飞未达到的目标，包括“星舰”模拟演练等，还将继续尝试火箭助推器返回发射塔、以“捕获”方式回收。

太空探索技术公司3日表示，除了在公司总部所在地得克萨斯州博卡奇卡继续进行“星舰”研发和飞行测试之外，该公司还计划在佛罗里达州肯尼迪航天中心附近修建名为Gigabay的集成设施，并在肯尼迪航天中心建造“星舰”发射台，以提高“星舰”的生产、组装及重复使用效率。

“星舰”火箭总长约120米，直径约9米，由两部分组成，第一级是长约70米的“超级重型”助推器，第二级是“星舰”飞船，两级均可重复使用。该火箭的设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。

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