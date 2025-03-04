打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美“星舰”第八次试飞最后一刻被叫停

2025年03月04日14:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社洛杉矶3月3日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舰”原定3日实施第八次试飞，但在发射前最后一刻宣布取消。

　　据太空探索技术公司公布的信息，“星舰”原定于美国中部时间3日17时45分（北京时间4日7时45分）从位于美国得克萨斯州博卡奇卡的基地发射升空，但在发射倒计时40秒时被叫停。

　　随后，太空探索技术公司在社交媒体X平台上宣布，当天发射任务取消，任务团队正在确定下次试飞时间。公司尚未宣布取消发射的具体原因。据路透社报道，取消发射是因为“火箭系统核心出现未确认的问题”。

　　今年1月16日，“星舰”实施第七次试飞，该火箭第一级助推器又一次实现发射塔“筷子夹火箭”回收，但火箭第二级飞船在上升期间快速解体。太空探索技术公司表示，第八次任务重点是继续尝试上次试飞未达到的目标，包括“星舰”模拟演练等，还将继续尝试火箭助推器返回发射塔、以“捕获”方式回收。

　　太空探索技术公司3日表示，除了在公司总部所在地得克萨斯州博卡奇卡继续进行“星舰”研发和飞行测试之外，该公司还计划在佛罗里达州肯尼迪航天中心附近修建名为Gigabay的集成设施，并在肯尼迪航天中心建造“星舰”发射台，以提高“星舰”的生产、组装及重复使用效率。

　　“星舰”火箭总长约120米，直径约9米，由两部分组成，第一级是长约70米的“超级重型”助推器，第二级是“星舰”飞船，两级均可重复使用。该火箭的设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部