新华社纽约3月3日电（记者刘亚南）中国国家文物局3日在美国纽约曼哈顿区检察官办公室接收美方返还的41件文物艺术品。

国家文物局副局长罗文利在返还移交仪式上表示，防范和打击文物非法贩运、推动流失文物返还原属国是维护各国文物安全、尊重各国人民文化权益和民族情感、守护人类文明成果的正义之举。此次返还是2025年中美流失文物返还合作的首项成果，意义重大。

中国驻纽约总领事陈立表示，中美两国拥有广泛共同利益和广阔合作空间，可以成为伙伴和朋友，相互成就，共同繁荣。中美合作能够办成事、办好事、办大事，造福两国，惠及世界。愿以此次返还为契机，继续深化双方各领域合作。

美国纽约曼哈顿区检察官办公室打击文物非法贩运部门负责人马修·博格达诺斯说：“在流失文物返还领域，需要我们像参加奥运会那样摒弃分歧、放下成见，为了一个共同目标不断努力。今天，能将41件珍贵文物艺术品返还原属国中国，是一件令人欣喜的事。”

此次返还的41件文物艺术品在2024年11月由美国纽约曼哈顿区检察官办公室缴获，包括玉器、陶器、瓷器、青铜器、建筑构件、木雕造像、石雕造像、铜造像等，种类丰富，材质多样，时代跨度大，具有一定的历史价值和艺术价值。在纽约接收该批文物艺术品后，国家文物局将适时安排回运，并统筹开展后续的宣传展示工作。

2009年1月14日中美两国首次签署防止中国文物非法入境美国的政府间谅解备忘录以来，已合作成功实现20批次594件/套流失美国的文物艺术品回归中国。

(责编：曹欣悦、崔越)