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科威特驻华大使：中科关系为双边合作树立典范

2025年03月04日14:01 | 来源：新华网
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科威特驻华大使贾西姆·纳吉姆。（科威特驻华大使馆供图）

科威特驻华大使贾西姆·纳吉姆。（科威特驻华大使馆供图）

新华网北京3月4日电（记者蔡青青 苗昱 李靖） 在两会召开之际，科威特驻华大使贾西姆·纳吉姆接受新华网专访。他表示，中科两国关系建立在相互尊重与互利共赢的基础之上，为双边合作树立典范。

纳吉姆表示，他非常关注并期待列席中国两会。他认为，两会聚焦解决实际问题，助力经济发展，在规划国家发展战略的同时，回应民生关切。

纳吉姆提到，科威特是最早同中国签署“一带一路”合作文件的中东国家。自2013年提出以来，“一带一路”倡议已在全球范围内取得了举世瞩目的成就，中科两国的合作更是成果丰硕。中国企业积极参与科威特能源、住房、基础设施、通信等领域的项目建设，为科威特的社会经济发展做出了重要贡献。“一带一路”倡议为科威特实现经济转型和提升地缘战略地位提供了宝贵机遇。“‘一带一路’倡议已成为全球合作不可或缺的平台，体现了‘人类命运共同体’理念。”他说。

纳吉姆提到，科威特“2035国家愿景”与中国的共建“一带一路”倡议相契合，中科两国在诸多领域的合作潜力巨大，他期待未来科威特能与中国在经济技术、数字技术及人工智能、现代农业与粮食安全等各领域进一步加强合作，同时深化人文交流。

今年是中科建交54周年。长期以来，中科人文领域的交流合作丰富多彩、亮点纷呈。纳吉姆表示，过去的54年里，中科人文合作在增进互信、凝聚两国民心方面取得了显著成就。中科人文领域合作成果斐然，已成为不同文明交流互鉴的典范。

在谈到中国的经济发展和营商环境时，纳吉姆表示，当前，中国高科技产业投资蓬勃发展，绿色经济合作前景广阔，庞大的消费市场不断拓展，外资企业应充分把握这一发展机遇。中国的发展不仅为全球提供了良好的经济机遇，更为文明交流与科技合作搭建了桥梁。中国以互利共赢的模式证明，“共同繁荣”并不是一句口号，而是用具体政策构筑的现实。

(责编：曹欣悦、崔越)

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