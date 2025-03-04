人民网库塞尔3月3日电 （记者沈小晓）库塞尔是埃及最古老的城市之一，已有近5000年的人类居住历史。作为埃及红海沿岸的一个重要港口，库塞尔处在连接中东、非洲和亚洲的重要贸易航线上，这里曾是古代海上丝绸之路的主要港口之一，在鼎盛时期被称为Myos Hormos。

库塞尔古城街道一角。人民网记者 沈小晓摄

在伊斯兰帝国的鼎盛时期，特别是8世纪到13世纪，阿拉伯商人通过库塞尔港将丝绸、香料、茶叶、瓷器和其他贵重物品从中国和东南亚地区运输到欧洲和中东地区。不仅促进了商品交易，更使中国文化对埃及当地的陶瓷、服饰和纺织等行业产生深远影响，成为两国文化交流的重要纽带。如今，库塞尔的港口遗址是研究古代贸易、航运和文化交流的宝贵资源。

库塞尔古城俯瞰。人民网记者 沈小晓摄

库赛尔现当代历史学家塔哈·侯赛因·戈哈里向记者介绍到，库塞尔是东西方之间重要的贸易中转站，商人们通过海路将中国的丝绸、瓷器、茶叶等商品带到埃及、阿拉伯半岛以及更远的地区，这不仅仅是海上的探索，更是一项宏大的商业和外交活动。库塞尔港口不仅是物质文化遗产的见证，还承载了深厚的文化历史，推动了东西方文明的互鉴与融合。“中国和阿拉伯文明之间的互动深刻且多样，库塞尔港正是其中的一个重要桥梁。”

库塞尔港口遗址掠影。人民网记者 沈小晓摄

库塞尔港口遗址掠影。人民网记者 沈小晓摄

今年2月13日至15日，埃及卢克索大学独立孔子课堂携手库塞尔市图书馆及库赛尔遗迹保护中心，举办中埃文化交流活动。活动设有中国书法、剪纸、生肖制作、中国结、包饺子等中国文化体验项目，融合当地非遗音乐表演、手工制作和美食竞赛等活动，吸引了近200名市民参与，促进了中埃文化交流。

塔哈表示，希望未来能开展更多埃中文化、教育、旅游、考古等领域的交流与合作，期待在当地开拓汉语课程，助力当地年轻人走向世界舞台，带动当地旅游产业的发展，进一步深化埃中两国人民的友谊与相互理解。

库塞尔现当代历史学家塔哈·侯赛因·戈哈里正在介绍库塞尔港的历史。人民网记者 沈小晓摄

埃及卢克索大学独立孔子课堂师生代表探访库塞尔港。人民网记者 沈小晓摄

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