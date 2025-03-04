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中国—阿联酋“空中丝路”更繁忙

2025年03月04日13:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜3月3日电 （记者管克江）为进一步便利中阿往来，中国东方航空日前宣布，4月28日起，东航将开通“上海浦东—阿联酋阿布扎比”直达往返航班，并与当地的主基地航司阿提哈德航空实现联营，东航也成为首家开航这一航线的中国航空公司。

此外，阿联酋航空宣布将于7月1日起开通迪拜与深圳的直飞航线，届时该航空公司每周有42个航班往来于迪拜和北京、上海、广州、深圳之间。阿联酋航空副总裁兼首席商务官阿德南·卡兹姆表示，阿航一直积极致力于推动中东与中国内地之间的互联互通。多年来，阿航成为中阿互信互利和协同发展的重要见证者，期待深圳航线进一步巩固深化两国的紧密联系与共同繁荣发展。据介绍，阿航将在深圳航线采用翻新版波音777-300ER客机，该客机采用四舱配置，提供8个头等舱、40个商务舱、24个豪华经济舱以及260个经济舱座位。

据介绍，截至3月3日，中国内地（不含港澳台）同阿联酋之间共有国航、南航、东航、川航、海航和阿联酋航空、阿提哈德航空七家航空公司，每周运营200个往返班次。中国内地开通到阿联酋直航的城市有北京、上海、广州、成都、银川、重庆、杭州、深圳、武汉、昆明、青岛、西安、海口等13个城市。

目前，中国国际航空公司每周共有13个班次往返于迪拜和北京、杭州、重庆三地。相关人士表示，随着双边航权的扩充，国航客货机的增班计划也在筹备中。

业内人士表示，中阿航线的高频次体现了中国同中东务实合作的热度，也证明了迪拜的国际枢纽港地位。阿联酋迪拜经济和旅游部日前发布数据显示，2024年到访迪拜的中国旅客总计82.4万人次，同比增长31%。根据最新数据，去年到访迪拜旅客总数达1872万人次，同比增长9%，创历史新高。

中国民航局相关负责人表示，中国—阿联酋航空运输市场规模不断扩大，航班数量不断增长，中阿两国在民航各领域开展互利共赢交流合作，必将为进一步推动中阿经贸发展和人文交流，以及全球航空业健康、稳定、可持续发展作出新的贡献。

(责编：贾文婷、杨牧)

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