新华社北京3月3日电（记者董雪、朱超）近日，政府间气候变化专门委员会（IPCC）第62次全会在杭州闭幕。外交部发言人林剑3日在例行记者会上应询介绍了会议成果，表示中方将继续致力于构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，推动全球南方共同实现绿色、低碳振兴。

林剑表示，这是中国政府第一次承办IPCC全会。在中方大力支持推动下，会议通过了IPCC第七次评估报告大纲，明确了气候变化科学评估重点方向，为凝聚全球科学界合力、共同提升气候治理水平奠定了重要基础。

“在绿色转型发展道路上，中国始终是全球南方国家的‘同路人’。”他说，中方积极响应联合国关于气象早期预警倡议，与全球132个国家和地区共享观测数据，同巴基斯坦、埃塞俄比亚等国联合开发预警系统，分享中国经验和中国方案。

林剑表示，中方主动承担与自身国情和实际能力相符的国际义务，向上百个发展中国家推广绿色创新成果，降低各国减排成本、提升全球绿色产能水平。低碳示范区、风光电设施、节能照明项目遍布亚非拉地区，绿色能源从“奢侈品”变为“日用品”。

“我们将继续致力于构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，支持发展中国家应对气变能力建设和技术提升，推动全球南方共同实现绿色、低碳振兴。”林剑说。

(责编：胡永秋、杨光宇)