新华社北京3月3日电 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基2日说，他认为自己可以修复与美国方面的关系。如果收到邀请，愿意重返白宫进一步会谈，但希望新的会谈不再以完全公开的形式举行。

2月28日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者胡友松摄

泽连斯基2月28日到访白宫，与美国总统唐纳德·特朗普、副总统詹姆斯·戴维·万斯就乌克兰问题在媒体面前爆发激烈争吵。泽连斯基提前离开白宫。双方计划在会晤后召开的联合记者会被取消，美乌矿产协议未签署。

泽连斯基3月2日在英国首都伦敦参加一场峰会，当晚经由翻译接受英国媒体采访。他说，2月28日以来，乌克兰和美国仍保持接触，但是不在他的层级。谈到美乌矿产协议，他说乌方此前打算签署，且已“准备好”签署，相信美方也已准备好。

3月2日，在英国首都伦敦，英国首相斯塔默（右二）、法国总统马克龙（左二）和乌克兰总统泽连斯基（右一）出席峰会。新华社发（英国首相府供图）

2日，美国多名高级官员和共和党籍国会议员在美国多档新闻节目中批评泽连斯基在白宫的表现“不知感恩”“不体面”，一些人要求他辞职。

美国总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹接受美国有线电视新闻网采访时说，泽连斯基在白宫的表现“不体面”，美国需要一名能和美国、俄罗斯打交道，最终结束俄乌冲突的乌克兰领导人。“如果泽连斯基的个人动机或政治动机与结束俄乌冲突背道而驰，那么这是一个很严重的问题。”

美国国会众议院议长迈克·约翰逊当天接受美国全国广播公司采访时也表示：“泽连斯基要么清醒过来，抱着感恩的态度回到谈判桌前，要么需要其他人来领导这个国家做到这一点。”

美国国家情报总监图尔茜·加巴德表示，在白宫争吵一事后，美乌关系出现巨大裂痕。她非常介意泽连斯基在争吵后还告诉美国福克斯新闻台，自己没做错。

泽连斯基多次宣称，如果乌克兰能加入北约，那么他愿意辞去总统职务。他2日在伦敦再次重申这点，但同时说，“考虑到正在发生的事（俄乌冲突）和（他获得的）支持”，找人取代他并不容易。他暗示，如果乌克兰举行总统选举，他可能会竞选连任。（郭倩）

(责编：曹欣悦、崔越)