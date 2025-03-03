人民网迪拜3月3日电 （记者管克江）阿曼地处阿拉伯半岛东南沿海，也是半岛上历史最悠久的国家之一，公元前2000年已经广泛进行海上和陆路贸易活动。正因如此，阿曼历史上建立了众多城堡。

坎达克堡位于阿曼与阿联酋接壤的布赖米省。这座城堡建于19世纪初，环绕城堡有一条宽7.5米、深3米的壕沟。这座方形堡垒包括十个房间和四个角塔，四周是内墙，墙上开有用于火炮、弓箭和其他防御机制的开口。