打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国第15批赴南苏丹(瓦乌)维和工兵分队高标准完成主补给线修复任务

2025年03月03日09:38 | 来源：人民网-国际频道
小字号
“科瓦乔克—卢雅克—瓦拉卜”主补给线。张晓昆摄
“科瓦乔克—卢雅克—瓦拉卜”主补给线。张晓昆摄
12345

人民网内罗毕3月1日电 （记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：当地时间2月28日，中国第15批赴南苏丹(瓦乌)维和工兵分队承建的“科瓦乔克—卢雅克—瓦拉卜”主补给线工程项目正式竣工，道路全线通车。

“科瓦乔克—卢雅克—瓦拉卜”主补给线，是沿途民众赖以生存的重要通道，也是联南苏团物资供给和人道主义救援的生命线。由于道路使用频率高，加之雨水冲刷破坏，该补给线出现多处损坏，导致路面坑坑洼洼、颠簸难行，给物资运输和急诊就医带来极大不便，严重影响当地民众生活。

“该道路较难通行路段很多，有的深坑可达到2米，到处散布着凹坑、塌陷等损毁点。”维和工兵分队官兵刘慎杨说，为保证作业质量，他们还特意从距离道路较远的河滩处，挖取黏性较大、土质较好的红土，对路面进行填补修复，最远取土距离67公里。

据了解，“科瓦乔克—卢雅克—瓦拉卜”主补给线全线长97公里。在本次道路修复任务中，维和工兵共出动兵力800余人次，车辆机械380余台次，运土2000余方，历时21个工作日，高标准完成道路修复任务。

维和工兵分队分队长王艳辉表示，在修复补给线任务中，施工官兵们全程在外宿营，克服了天气炎热、蚊虫叮咬、冲突易发等困难，在确保安全的同时，始终保持中国标准和中国质量，在维和战线上有力展示出中国担当。（张晓昆、王依博对本文亦有贡献）

(责编：贾文婷、杨牧)分享让更多人看到

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部