人民网内罗毕3月1日电 （记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：当地时间2月28日，中国第15批赴南苏丹(瓦乌)维和工兵分队承建的“科瓦乔克—卢雅克—瓦拉卜”主补给线工程项目正式竣工，道路全线通车。

“科瓦乔克—卢雅克—瓦拉卜”主补给线，是沿途民众赖以生存的重要通道，也是联南苏团物资供给和人道主义救援的生命线。由于道路使用频率高，加之雨水冲刷破坏，该补给线出现多处损坏，导致路面坑坑洼洼、颠簸难行，给物资运输和急诊就医带来极大不便，严重影响当地民众生活。

“该道路较难通行路段很多，有的深坑可达到2米，到处散布着凹坑、塌陷等损毁点。”维和工兵分队官兵刘慎杨说，为保证作业质量，他们还特意从距离道路较远的河滩处，挖取黏性较大、土质较好的红土，对路面进行填补修复，最远取土距离67公里。

据了解，“科瓦乔克—卢雅克—瓦拉卜”主补给线全线长97公里。在本次道路修复任务中，维和工兵共出动兵力800余人次，车辆机械380余台次，运土2000余方，历时21个工作日，高标准完成道路修复任务。

维和工兵分队分队长王艳辉表示，在修复补给线任务中，施工官兵们全程在外宿营，克服了天气炎热、蚊虫叮咬、冲突易发等困难，在确保安全的同时，始终保持中国标准和中国质量，在维和战线上有力展示出中国担当。（张晓昆、王依博对本文亦有贡献）