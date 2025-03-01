人民网开普敦3月1日电 （记者戴楷然）28日，位于南非开普敦的海信文化博物馆举办中国文化艺术公益课，来自当地中学的20名学生在工作人员引导下参观博物馆，了解电视的发展历程，并在中方老师指导下体验中国剪纸艺术。

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