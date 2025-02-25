新华社莫斯科2月24日电（记者江宥林）俄罗斯总统普京24日说，为解决乌克兰危机等问题，俄美两国必须迈出增进互信的第一步。俄美可考虑在多个领域合作，两国企业“正在接触”。

据克里姆林宫网站24日消息，普京当天在莫斯科州接受俄罗斯电视记者扎鲁宾采访时表示，为解决包括乌克兰危机在内的复杂甚至尖锐问题，俄罗斯和美国必须迈出致力于提升两国间信任水平的第一步。俄美在沙特阿拉伯首都利雅得的会谈对此作出了努力，双方未来可能举行的其他高级别接触也将为此努力。

普京说，他同美国总统特朗普的通话，以及两国代表团在利雅得的会谈，都涉及了乌克兰危机相关议题，但尚未就危机本身展开实质性讨论，双方商定将着手这项工作。

普京还表示，需要欧洲参加乌克兰危机谈判进程，“欧洲之前拒绝与俄罗斯谈判。如果他们想回来，那没问题”。普京还说，乌克兰总统泽连斯基拒绝与俄罗斯开展和谈。

日前，特朗普签署文件，宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税。普京强调，多年来，美国的贸易政策与制裁相关联，俄方认为这些制裁非法且有损世界贸易和经济。该贸易政策给俄方及制裁实施者都造成损失。

普京认为，俄方可以考虑与美国企业在铝业领域开展合作。美国铝业企业在俄运营，能获得可观收入，相应数量的铝也能以完全可接受的价格进入俄国内市场。俄美在稀有金属及能源等领域合作也值得考虑。

当扎鲁宾询问俄美是否正在乌克兰危机谈判框架内讨论重大经济项目时，普京回答：“是的，我们的一些公司正在接触，讨论此类经济项目。”

普京12日同特朗普通电话。特朗普当天在社交媒体上发文说，美俄双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，并派遣各自团队“立即开始谈判”。18日，美俄两国代表团在利雅得举行会谈，就相关问题达成共识。

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