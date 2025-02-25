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第十届伊拉克电力能源展举行

2025年02月25日09:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜2月25日电 （记者管克江） 第十届伊拉克电力能源展24日至26日在伊拉克国际会展中心举行。伊拉克电力部长法迪勒和石油部长加尼共同为展会开幕式剪彩。

来自50多个国家的300多家展商与会，其中有40多家中国企业，展示了电力能源相关解决方案和产品。

观众与中国企业展示的机器人互动。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

观众与中国企业展示的机器人互动。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

伊拉克长期面临电力短缺困扰。在需求方面，伊拉克人口增长迅速，最新人口普查显示，伊拉克总人口为4540万人。而1987年的上一次人口普查数字为1800万。在供给方面，伊拉克60%的电力来自于使用伊朗进口天然气发电。由于电力基础设施老化，约30%的电力在传输中损耗。

一名中国展商向嘉宾介绍产品。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

一名中国展商向嘉宾介绍产品。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

统计显示，伊拉克实现电力平衡需要54吉瓦的电力，但伊拉克当前发电能力只有15吉瓦，缺口巨大。

近年来，伊拉克通过加强伴生天然气处理、扩建联合循环电站和发展光伏等方式改善电力供应。伊拉克电力部发言人艾哈迈德表示，未来三年伊拉克将增加50吉瓦的发电能力。伊拉克政府将继续采取一系列措施，鼓励民营企业进入电力领域，满足用电需求，实现电力自主。此次展会为加强伊拉克同各方伙伴合作关系提供重要平台。

与会嘉宾在了解光伏组件。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

与会嘉宾在了解光伏组件。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

一名中国展商展示节能照明设备。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

一名中国展商展示节能照明设备。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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