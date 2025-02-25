人民网曼谷2月24日电 （记者杨一）吉隆坡消息：24日，第八届中国国际进口博览会推介会在马来西亚吉隆坡举办。中国驻马来西亚大使欧阳玉靖出席活动并致辞，中国国际进口博览局副局长、国家会展中心（上海）有限责任公司董事长吴政平作推介，马来西亚对外贸易发展局主席迈瑞肯、局长穆斯塔法，马来西亚中华总商会总会长吴逸平等出席活动。

欧阳玉靖在致辞中表示，当今世界经济全球化遭遇逆流、保护主义盛行。“开放”似乎变成了稀缺性资源，“合作”“共享”的理念愈显珍贵。中国国际进口博览会作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，已连续成功举办七届，并且越办越精彩、越办越红火，成为国际性公共产品和重要合作平台，得到国际社会的广泛欢迎和积极响应。

吴政平表示，自2018年首届以来，进博会连续7年成功举办，成为各国企业进入中国市场的重要平台。马来西亚是进博会的积极参与者。2024年，马来西亚作为主宾国参加第七届进博会国家展，榴莲、燕窝、咖啡等优质特色产品登上进博会展台；总理安瓦尔出席开幕式并致辞。“欢迎马方用好中国国际进口博览会平台，把更多马来西亚优质特色产品推向中国。”

穆斯塔法表示，在第八届进博会上，预计将有250家马来西亚企业参展，占据约2500平方米的展位。马来西亚对外贸易发展局和进博会主办方将在几个战略领域签署谅解备忘录，共同为马来西亚企业开拓新市场和新机遇，进一步促进双方经贸往来。

第八届进博会将于2025年11月在上海举办。目前，筹办工作稳步推进，企业商业展签约面积已超过22万平方米，完成了规划面积的六成以上。

(责编：王禹蘅、杨牧)