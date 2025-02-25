人民网开罗2月24日电 （记者黄培昭、薛丹）当地时间2月23日，由开罗中国文化中心、厦门航空国际旅行社有限公司、埃及MC Travel旅行社共同主办的“你好！中国”——福建旅游和航线推介会在开罗举行。

“你好！中国”——福建旅游和航线推介会现场。人民网记者 薛丹摄

埃及参议员、Misr Italia集团董事长兼总经理哈尼·阿萨尔，厦门航空有限公司党委书记、董事长赵东，中国驻埃及使馆参赞、开罗中国文化中心主任张易，厦门航空国际旅行社有限公司总经理庄晓晖等嘉宾，以及中埃两国旅行商、航空企业代表共70余人出席活动。

主办方在会上介绍了福建的俊秀山水和丰富的人文资源，并针对观光、商务旅游等不同需求推荐了多款线路产品。此外，推介会还回应了关于游客签证办理、宗教需求、价格优惠等主要关切，现场分发了《外籍来华人员支付指南》手册。厦航国旅还分别与BlueSky旅行社、MC Travel旅行社等企业签署战略合作协议。

“你好！中国”——福建旅游和航线推介会现场。主办方供图

曾赴华参加2024中国国际旅游交易会并赴福建踩线的两位埃及旅行商代表也分享了各自访华体会，高度评价中国是值得着力开拓的优质旅游目的地，表示期待与埃及业界同仁一起打造更多赴华旅游产品。

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