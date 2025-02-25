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“同庆中国年 感受中国风”活动在莫斯科剑桥国际学校举行

2025年02月25日09:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科2月24日电 （记者肖新新）日前，“同庆中国年 感受中国风”活动在莫斯科剑桥国际学校举行。中国驻俄罗斯大使馆公使常旭红、莫斯科剑桥国际学校校长麦克弗森，以及学校300余名师生和家长代表等出席并参与活动。

现场学生参与体验剪纸活动。人民网记者 肖新新摄

现场学生参与体验剪纸活动。人民网记者 肖新新摄

常旭红在活动致辞中表示，今年是“中俄文化年”收官之年，又迎来首个“非遗”春节。莫斯科举办中国春节系列庆祝活动，有效促进中俄民心相通，巩固两国世代友好。希望同学们更多了解中国优秀传统文化和中国式现代化成果，成为中外友谊的桥梁和传播中国文化的使者。

麦克弗森表示，春节日益成为世界各国人民的共同节日，中国文化受到各国人民广泛推崇。此次活动为学校学生全方位感受中国文化提供了独特平台和窗口，期待更多中国文化交流项目走进学校。

现场学生参与体验剪纸活动。人民网记者 肖新新摄

现场学生参与体验剪纸活动。人民网记者 肖新新摄

现场学生参与体验书法活动。人民网记者 肖新新摄

现场学生参与体验书法活动。人民网记者 肖新新摄

活动现场，歌舞、变脸、武术等精彩演出异彩纷呈，书法、国画、剪纸等中国传统文化体验活动引得学校师生纷纷驻足体验，肉夹馍、雪媚娘等中式小吃令大家赞不绝口。此外，学校师生还获赠《欢乐中国年》《我是中国节》等精美书籍，学生们现场体验游戏《黑神话：悟空》、观看电影《哪吒之魔童降世》，沉浸式感受中国文化的独特魅力和创新成果。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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