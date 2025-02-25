新华社联合国2月24日电（记者施春）中国常驻联合国代表傅聪24日在联合国大会乌克兰问题紧急特别会议上表示，中方支持一切致力于和平的努力，包括美俄达成的关于启动和谈的共识。期待各当事方和利益攸关方都能参与到和谈进程中来，找到照顾彼此关切、公正、持久的解决方案，达成有约束力、所有当事方都接受的和平协议。

傅聪表示，中方在乌克兰问题上的立场清晰明确，一以贯之。自2022年2月危机全面升级伊始，中国国家主席习近平就提出各国主权和领土完整应得到尊重，联合国宪章宗旨和原则应得到遵守，各方合理安全关切应得到重视，一切致力于和平的努力应得到支持，这是中方在乌克兰问题上的根本遵循。三年来，中方一直在为和平奔走，为促谈努力。中方派特使积极开展穿梭外交，同俄罗斯、乌克兰、美国、欧洲等有关各方保持接触，呼吁坚持“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则，并同巴西等全球南方国家发起成立“和平之友”小组，汇聚全球南方国家集体智慧，形成支持和推动和平的重要力量。

傅聪说，当前，谈判解决乌克兰问题的呼声不断上升，和平窗口正在开启。中方支持一切致力于和平的努力，包括美俄达成的关于启动和谈的共识。中方期待各当事方和利益攸关方都能参与到和谈进程中来，找到照顾彼此关切、公正、持久的解决方案，达成有约束力、所有当事方都接受的和平协议。希望欧洲为和平发挥作用，共同解决危机的根源性问题，实现欧洲大陆的长治久安。在这一关键时间节点，我们期待国际社会为推动危机政治解决创造有利氛围，期待联大为凝聚会员国和平共识发挥推动作用。中方将继续为危机政治解决作出不懈努力。

当天的联大乌克兰问题紧急特别会议首先通过一项不具约束力的决议，呼吁俄罗斯结束在乌克兰的“敌对行动”，重申迫切需要在今年结束战争。这份由乌克兰等多国提交的决议草案以93票赞成、18票反对、65票弃权的结果获得通过。美国、俄罗斯、白俄罗斯、以色列和匈牙利等国投了反对票，中国、印度、巴基斯坦和南非等65个国家投了弃权票。此外，由美国提出的一份决议草案在第一次表决中未获足够支持，经补充欧盟提出的修正案后再次表决得以通过。美国因反对欧盟修正案中的部分表述，在第二次表决中投了弃权票。

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