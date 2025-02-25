人民网迪拜2月24日电 （记者任皓宇）“清华国际青年对话”活动日前在阿联酋沙迦大学举行，来自清华大学“社慧中阿”赴阿联酋学生实践支队与沙迦大学的师生代表聚焦人工智能与数字经济发展，进行深入交流沟通。

活动合影。清华大学“社慧中阿”赴阿联酋学生实践支队供图

清华大学国际关系学系教授赵可金表示，当今世界，数智革命日新月异，全球南方青年在数智革命浪潮中具有借助大数据、人工智能、量子计算等新技术、新产业、新业态、新模式实现弯道超车的潜力，是构建全球南方共同体的先锋力量，也是决定性力量。青年一代应积极参与到全球治理和技术创新中，推动实现构建人类命运共同体的世界梦想。

沙迦大学语言学院院长助理阿米拉表示，此次对话不仅是沙迦大学对全球参与、学术卓越和跨文化交流承诺的体现，更是知识共享和塑造未来全球合作的平台。希望与会者积极参与，开放交流，共同建设更强大的学术和文化桥梁，为未来的进一步合作与创新奠定良好的基础。

沙迦大学国际关系系主任卡特里亚表示，中国在中东地区的影响力积极正向，期待未来中阿两国关系更加紧密。

此次活动吸引了来自沙迦大学语言学院、国际关系学院的约50位师生参与。活动期间，中阿青年代表围绕人工智能和数字经济领域的合作前景与挑战展开讨论交流。

现场交流。清华大学“社慧中阿”赴阿联酋学生实践支队供图

“社慧中阿”赴阿联酋学生实践支队是清华大学社科学院的寒假海外社会实践支队。学生实践支队走访了阿拉伯青年中心、迪拜世博会园区、纽约大学阿布扎比分校、伯明翰大学迪拜校区、扎耶德大学等地，与阿联酋各界青年领袖进行了广泛交流，并与阿联酋国际合作事务国务部长莉姆·哈希米会见交流。支队成员通过学术研讨、文化互动等形式，深入探讨了共建“一带一路”倡议下的国际合作、青年参与和可持续发展等议题，展现了中阿青年在全球治理中的重要作用。

(责编：王禹蘅、杨牧)