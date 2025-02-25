新华社亚的斯亚贝巴2月24日电（记者刘方强）2025年中国—埃塞经贸论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会推介会24日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行。

此次活动由中国国际贸易促进委员会、埃塞俄比亚投资委员会、埃塞俄比亚商会和行业协会共同主办，以“走入埃塞，扩大中非供应链合作”为主题。两国政府、经贸、媒体等领域代表200余人出席活动。

中国驻埃塞俄比亚大使陈海在致辞中表示，埃塞俄比亚区位优势明显，自然人文资源丰富，对周边辐射作用强，发展潜力大，是非洲主要经济体和经济增长最快的国家之一。中国贸促会重视与非洲和埃塞的经贸合作。链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会，将为各国企业打开国际市场、吸引投资、技术交流、提升国际影响力等提供平台。

埃塞俄比亚投资委员会主任泽莱克·特梅斯根说，中国一直是埃塞俄比亚重要的合作伙伴，中国在埃塞的基础设施建设、工业化和科技进步中发挥着重要作用。如今，中国已成为埃塞最大的贸易和投资伙伴之一。他邀请中国商界探索埃塞巨大的投资机会、双方合作建立强大且可持续的经济伙伴关系，并表示中国的参与不仅有助于推动埃塞经济增长，还能创造就业并促进共同繁荣。

会议期间，两国代表介绍了各自的营商环境并开展企业对接，就深化企业与项目合作进行探讨。

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