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欧盟宣布暂停对叙利亚部分制裁

2025年02月25日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔2月24日电（记者丁英华　张兆卿）欧盟理事会24日发布新闻公告，宣布暂停针对叙利亚关键经济领域的限制措施，以支持叙利亚包容性政治过渡以及经济复苏、重建和稳定。

　　根据公告，欧盟将暂停对叙能源及交通运输领域的行业性限制；解除对叙5个实体的资金和经济资源冻结，并开放向叙利亚中央银行提供资金和经济资源的渠道；对叙银行与欧盟成员国金融机构建立业务往来给予特别豁免，以便叙利亚在能源和交通运输、人道主义等领域和重建中进行必要交易。此外，欧盟还决定无限期延长现有的“人道主义豁免”。

　　欧盟理事会表示，将继续评估叙局势，并考虑是否进一步调整对叙制裁。另一方面，欧盟继续维持对关联叙利亚前政权的实体和个人、涉叙“化学武器”和“非法毒品贸易”等领域的制裁。

　　2011年叙利亚内战爆发后，欧盟和美国对叙利亚施加严厉制裁。“叙利亚沙姆解放武装”等武装组织去年12月推翻巴沙尔·阿萨德政权并建立过渡政府后，与西方国家和地区国家频繁接触，呼吁取消制裁。

(责编：崔译戈、张悦)

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