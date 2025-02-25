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中国代表呼吁各方积极参与国际人道法倡议

2025年02月25日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦2月24日电　中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使24日在国际人道法倡议高级别活动中发言，介绍中方参与发起的国际人道法倡议，阐述中国在人道主义问题上的立场主张。

　　陈旭表示，当前全球人道主义危机仍然严峻，如何推动国际人道法切实得到遵守是必须回答的时代之问，也是中方参与发起并推进国际人道法倡议的初衷。倡议致力于唤醒国际社会尤其是武装冲突各方对国际人道法的认知。国际社会应弘扬人道、博爱、奉献的精神，推动国际人道法普遍统一适用，坚决摒弃双重标准和选择性适用。应秉持中立、公正、独立的基本原则，避免人道主义问题政治化。应支持国际人道组织工作，保障人道工作者安全。欢迎各方参与国际人道法倡议，并结合自身专长在倡议聚焦的不同领域做出努力。

　　陈旭强调，中华传统文化中包含的“仁者爱人”“已所不欲、勿施于人”等思想，同人道主义精神相融相通。中国是国际人道主义事业的积极拥护者、参与者和贡献者。中方将继续秉持人类命运共同体理念，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，致力于劝和促谈，为冲突地区带去和平与希望，继续落实对非洲等发展中国家援助举措，向人道机构提供力所能及的帮助，为缓解冲突地区人民苦难贡献力量。

(责编：崔译戈、张悦)

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