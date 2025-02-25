新华社布鲁塞尔2月24日电（记者丁英华 张兆卿）欧盟理事会24日发布新闻公告称，乌克兰危机升级三年之际，欧盟理事会当天批准了针对俄罗斯的第16轮制裁，涉及能源、贸易、交通、基础设施和金融等多个领域。

欧盟各国外长当天在布鲁塞尔举行会议，决定对俄罗斯实施新一轮制裁。

这些制裁措施包括，将83名涉及支持俄罗斯军工综合体、从事制裁规避、俄罗斯加密资产交易及海运等领域的个人和实体列入制裁名单。此外，欧盟决定对74艘隶属于俄罗斯“影子船队”以及为俄能源收入提供支持的船只实施港口禁令，并禁止向其提供相关海运服务。

在贸易制裁措施方面，欧盟在此前已禁止进口俄罗斯加工铝产品的基础上，进一步扩大限制范围，新增对俄罗斯原铝的进口禁令。此外，欧盟还加强军民两用物项的对俄出口管制，包括计算机数控机床相关软件以及用于控制无人机的控制器等。

在能源制裁措施方面，欧盟决定全面禁止俄罗斯原油及石油产品在欧盟港口进行临时存储或按照自由区程序存放。此前，若俄石油符合价格上限并运往第三国，此类操作被允许。

另据塔斯社报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫24日表示，欧盟对俄新一轮制裁完全是可以预见的。他说，欧洲正在继续走制裁之路并坚信有必要延续战争，俄方尚未看到与欧洲国家恢复对话的任何先决条件。

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