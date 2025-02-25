新华社基辅2月24日电 乌克兰副总理斯特凡尼希娜24日称，乌克兰与美国的矿产协议谈判进入最后阶段，已敲定几乎所有关键细节，希望能迅速完成谈判并尽快签署协议。

斯特凡尼希娜当天在社交媒体上写道：“谈判非常具有建设性，几乎所有关键细节都已敲定。我们致力于迅速完成谈判以签署协议。”

斯特凡尼希娜称，她希望乌克兰总统泽连斯基和美国总统特朗普“以最快速度”在华盛顿签署矿产协议，以展现两国“对未来几十年的承诺”。

泽连斯基此前拒绝了美方提出的一份矿产协议方案，理由是美方要求乌克兰交出50%的矿产资源，但没有提供对乌克兰的“安全保障”。泽连斯基还抱怨，美国提供的援助合计不到1000亿美元，却要求乌克兰“用矿产等偿还5000亿美元”。

特朗普政府多次施压乌克兰拿矿产资源换取美方援助。有报道称，乌克兰拥有欧洲最大的钛和锂储量。特朗普22日说，将向乌克兰“索要稀土和石油，任何我们（美国）能得到的东西”。

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