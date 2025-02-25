新华社基辅2月24日电（记者李东旭）据乌克兰国际文传电讯社24日报道，欧盟委员会主席冯德莱恩当天在基辅说，欧盟将于3月向乌克兰提供35亿欧元的新一笔援助。

冯德莱恩是在参加“支持乌克兰”峰会期间作出上述表态的。她表示，欧盟和七国集团今年将通过贷款计划等弥补乌克兰全年的财政赤字。她呼吁欧盟和西方伙伴立即向乌克兰交付武器和弹药，并表示未来数周各方将共同展开工作。

冯德莱恩还说，她将提出一项提高欧洲武器产能和防御能力的全面计划，乌克兰也将从中受益。

乌克兰国家银行1月30日发布报告称，2025和2026年，乌克兰将分别需要从外部融资384亿美元和250亿美元，以解决财政赤字问题。

去年10月，七国集团领导人就以俄罗斯被冻结资产所产生的收益作为抵押、向乌克兰提供500亿美元贷款达成共识。今年1月，乌克兰财政部表示，已收到欧盟以俄罗斯被冻结资产收益作为抵押的首批30亿欧元贷款，欧盟将在2025年年底前分批向乌克兰提供181亿欧元贷款。

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