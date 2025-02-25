新华社吉隆坡2月24日电（记者毛鹏飞 李奕慧）第八届中国国际进口博览会（进博会）推介会24日在马来西亚首都吉隆坡举办，吸引了近200名来自中马两国的政商界代表出席。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖在推介会上致辞说，2024年中马两国各领域合作精彩纷呈，经贸合作再上新台阶。希望马来西亚工商界抓住本次推介会契机，积极参加进博会，推动更多马来西亚优质产品进入中国市场。

中国国际进口博览局副局长吴政平表示，进博会已连续成功举办七届，成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。欢迎更多马来西亚企业参加进博会，共享中国大市场。

马来西亚中华总商会总会长吴逸平表示，过去七年，马来西亚中华总商会累计组织700多名商业代表参展，并协调180多个展位，促成的实际和潜在交易额超过1亿林吉特（约合1.64亿元人民币）。2025年进博会，期待更多马来西亚企业通过这一平台对接高端买家，拓展贸易与投资合作，建立长期稳定的商业伙伴关系。

本次推介会由中国国际进口博览局、马来西亚对外贸易发展局主办，马来西亚中华总商会承办，中国驻马来西亚大使馆、中国银行支持。

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