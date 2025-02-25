新华社北京2月24日电 美国国际开发署员工23日正式获知，该机构将在美国境内裁员1600人，其他绝大多数员工行政休假。

同一天，多个政府机构抵制政府效率部负责人埃隆·马斯克让全体联邦雇员汇报一周工作的要求，其中不乏总统唐纳德·特朗普任命的官员。

2024年4月25日，游客在美国首都华盛顿的国家广场游览。新华社记者刘杰摄

国际开发署裁员

国际开发署说，被裁减的1600人将自23日起陆续收到有关福利待遇的具体通知，可继续工作的员工将在23日17时前获通知。国际开发署一度将裁员目标定在2000人，后有所下调。

留下来的员工，除负责关键任务职能、处于核心领导层或参与特别指定项目的员工，其余人员都将自美东时间23日23时59分起行政休假。

国际开发署还说，身在国外的员工若自愿回美，旅费将由政府承担。国际开发署同时计划本周内公布实施细则，要求有关员工带走个人物品并上交政府分发设备。

国际开发署受美国国务院业务指导，是联邦政府负责大部分对外非军事援助的专职机构，也是政府效率部的重点整改目标。其位于美国首都华盛顿的总部办公室已被关闭，美国国务卿马尔科·鲁比奥已接管该机构。

该机构全球范围内绝大多数雇员原本被要求自7日起行政休假，但美国哥伦比亚特区联邦地区法院法官卡尔·尼科尔斯7日同意暂缓行政休假计划。尼科尔斯21日驳回了继续暂缓令的请求，给国际开发署“行政休假”计划开了绿灯。

特朗普上任即要求冻结美国对外援助90天，国际开发署仅少数项目得以豁免。该机构一名官员是目前美国对三个国家食品援助项目的唯一在岗人，他告诉美国《华盛顿邮报》，没想到自己也会被行政休假，相关项目“只得停止”。

国际开发署员工逾万人，年度预算超400亿美元。按法新社说法，国际开发署被视作美国全球“软实力”的重要工具之一，但多年来因其账目不清和项目效果遭到批评和质疑。

这是2022年11月10日在美国首都华盛顿拍摄的国家广场。新华社记者刘杰摄

多部门“已读不回”

马斯克牵头的联邦政府大裁员行动23日遭遇多个机构抵制。

他22日在社交媒体平台发文说，所有联邦雇员要汇报上周个人工作进展，不服从者将面临下岗。美国人事管理局当晚发出电邮通知，要求联邦雇员在美东时间24日23时59分前汇报个人“上周大约五项业绩”，不过邮件没有提及下岗事宜。

据路透社梳理，截至23日，美国国防部、国务院、联邦调查局、国土安全部、教育部、商务部以及联邦储蓄保险公司、国家卫生研究院和国家税务局的员工都收到指示称，暂无需回应工作周报通知。一些情报机构也准备要求员工暂不回应。隶属司法部的毒品管制局则要求员工回应。

联邦调查局局长卡什·帕特尔22日告知员工，联邦调查局的全部审核流程由局长办公室负责。国防部23日也在社交媒体发文，要求员工“暂停”回应，理由是“国防部负责评估员工表现，评估将按自定程序进行”。

路透社和法新社均注意到，上述不少机构的负责人由特朗普任命，作此回复似乎显示，特朗普政府关键人物与马斯克关系“紧张”，或出现“裂痕”。

眼下政府效率部已在联邦政府内裁员超两万人，并向另外7.5万人提供“买断”计划。据路透社报道，如此“疯狂”的推进速度也导致部分机构出现混乱，联邦政府被迫重新雇用负责美国核武库安全等关键职能的人员，以及负责管控禽流感疫情的人员。

在部分共和党选民集中的地区，大裁员也遭到批评。犹他州共和党籍联邦参议员约翰·柯蒂斯23日告诉哥伦比亚广播公司，他支持特朗普政府削减联邦开支的努力，但建议马斯克采取“更人性”方法。“这些都是活生生的人，都有按揭贷款要还。我们必须残忍裁人的说法是错误的。”（海洋）

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