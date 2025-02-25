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中国—老挝人工智能创新合作中心签约

2025年02月25日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社万象2月24日电（记者马淮钊 赵婧怡）中国广西与老挝23日在老挝首都万象举行签约仪式，共建中国—老挝人工智能创新合作中心。这是中国与东盟国家签订的首个人工智能合作创新平台，旨在系统化提升老挝在智能时代的基础能力，赋能老挝千行百业发展。

　　据参与签约的广西代表团介绍，该项目在中老双方推动下，在较短时间完成从洽谈到签约的全流程，充分彰显两国深化智能领域协作的坚定共识与高效执行力。这一成果体现了中老共同把握人工智能发展机遇的务实态度，是双方响应《中国—东盟关于推动建立可持续和包容性的数字生态合作联合声明》的典型案例。

　　据介绍，广西与东盟国家联合打造中国—东盟人工智能创新合作中心，旨在贯彻落实中国政府提出的《人工智能能力建设普惠计划》，推动全球人工智能包容普惠发展。

　　下一步，广西将以该合作中心为起点，与东盟各国共建中国—东盟人工智能创新合作中心，助推东盟国家构建自主可控的人工智能主权大模型，推进中国与东盟国家在人工智能、数据跨境、人才培养等领域的合作，推动人工智能技术的落地与创新，助力东盟语言及文化的数字化传承，提升智能化水平和社会福祉，推动人工智能向善、造福全人类。

(责编：崔译戈、张悦)

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